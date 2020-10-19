Закон "Про столицю" дасть нову якість самоврядування, - Ірина Верещук

В'ячеслав Буткалюк Відео 14:00, 19.10.2020 Оновлено: 14:18, 19.10.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Нардеп Тарута приховав мільйони, а НАБУ боїться відкрити справу. Розслідування

Українці виходитимуть на пенсію по-новому: вимоги підвищаться, а стаж подорожчає

ЄС вимагає зупинити спроби перейменування проспекту Небесної Сотні в Одесі

Волонтер у віршах відповів Усику, який підтримав Ломаченка, обматюкавши боксерів

Опитування від Зеленського: в ЗМІ оприлюднили формат проведення