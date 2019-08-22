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Кортежі, депутатська зарплатня і сюрпизи від НАБУ | Альо, гараж! REBOOT #306

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Та хто б сумнівався. А той факт, що ці дві новини раптом опинилися поруч у стрічці ранкових подій, лише збіг обставин.

Новина перша. Солом’янський райсуд Києва, своїм рішенням, зобов’язав НАБУ відкрити справу відносно Петра Порошенка та Павла Клімкіна, за підозрою у зловживанні службовим положенням.

Новина друга. НАБУ закрило кримінальне провадження відносно кінокомпанії Володимира Зеленського “Кіноквартал”. Суспільство щоправда на дещо інше розраховувало. Але то таке…

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Автор
Віталій Шаповалов Віталій Шаповалов
Тема
Альо, гараж! Reboot
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