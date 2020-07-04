Кортеж Зеленського в Одесі

Відео 18:19, 4.07.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Порошенко розповів BBC про помсту недосвідченого політика і "п’ятої колони" Кремля

Путін "обнулив" свою владу і перетворив Росію на посміховисько, – Кушнарь

У Росії заявили про зрив перемовин щодо Донбасу: Україна відповіла

В Україні похолоднішає до 12 градусів: синоптики дали прогноз на найближчі дні

Величезний кортеж Зеленського в Одесі потрапив на відео