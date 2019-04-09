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Корпоративна змова: хто призначає пацієнту аптеки, виробників ліків та діагностичні центри

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Народний депутат України Ірина Сисоєнко нагадала, що згідно чинного законодавства, лікар не має права на рецепті або направленні зазначати назву медичного закладу або своє прізвище та ім'я. За її словами, лікар може виключно спонукати до необхідності отримання тієї чи іншої медичної послуги, а пацієнт має сам приймати рішення щодо місця її отримання.

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