Коронавірус: як ветерани АТО допомагають підтримувати карантин

Ветеран АТО і учасник Муніципальної варти Києва Сергій Бондар в ефірі ObozTV розповів про життя і безпеку української столиці в період карантину.

За його словами, близько 150 осіб Муніципальної варти залучено до підтримки карантинного режиму в Києві.

"Зараз ми супроводжуємо спецтранспорт - це громадський транспорт який переорієнтували на доставку співробітників медичних установ, критичної інфраструктури, стратегічних державних підприємств", - розповів ветеран АТО.

Бондар зазначив, що він з соратниками намагається схилити українців, "щоб вони відмовилися від пересування в громадському транспорті".

Ветеран АТО зазначив, що Муніципальна варта переважно складається з учасників війни з Росією, які "виявили бажання бути корисними державі і місту".

"Спецзасоби у нас є, дозволені законом, але під час заходів жодного разу не доводилося їх використовувати. Є зареєстрована травматична зброя", - додав він.

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