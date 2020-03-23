Коронавірус: як ветерани АТО допомагають підтримувати карантин
Ветеран АТО і учасник Муніципальної варти Києва Сергій Бондар в ефірі ObozTV розповів про життя і безпеку української столиці в період карантину.
За його словами, близько 150 осіб Муніципальної варти залучено до підтримки карантинного режиму в Києві.
"Зараз ми супроводжуємо спецтранспорт - це громадський транспорт який переорієнтували на доставку співробітників медичних установ, критичної інфраструктури, стратегічних державних підприємств", - розповів ветеран АТО.
Бондар зазначив, що він з соратниками намагається схилити українців, "щоб вони відмовилися від пересування в громадському транспорті".
Ветеран АТО зазначив, що Муніципальна варта переважно складається з учасників війни з Росією, які "виявили бажання бути корисними державі і місту".
"Спецзасоби у нас є, дозволені законом, але під час заходів жодного разу не доводилося їх використовувати. Є зареєстрована травматична зброя", - додав він.
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