Коронавірус відступає: нова статистика від китайської влади

Китайські лікарі з окремих провінцій заявили про зменшення кількості нових заражених коронавірусом.

Як пише Global Times, цю інформацію підтверджує і Національна комісія охорони здоров'я Китаю.

Так, більш ніж у 10 провінціях Китаю зафіксовано зниження чисельності нових епізодів інфікування проти попереднього дня.

Зокрема, зазначається, що, наприклад, 28 січня у провінції Хубей було виявлено 840 осіб із коронавірусом, тоді як 27-го ця цифра сягала 1291.

Водночас влада Китаю заявила про заражених 2019-nCoV у всіх провінціях країни. Останнім регіоном, де підтвердився випадок захворювання, став Тибетський автономний район.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня організація охорони здоров'я повторно скличе 30 січня засідання надзвичайного комітету у зв'язку зі спалахом коронавірусу в Китаї.

Кількість жертв коронавірусу в Китаї досягла 170 осіб. Усього зафіксовано 7711 підтверджених випадків захворювання.

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