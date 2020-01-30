Головна Новини
30 січня • оновлено в 16:20
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Коронавірус відступає: нова статистика від китайської влади

101
Читати матеріал російською

Китайські лікарі з окремих провінцій заявили про зменшення кількості нових заражених коронавірусом.

Як пише Global Times, цю інформацію підтверджує і Національна комісія охорони здоров'я Китаю.

Так, більш ніж у 10 провінціях Китаю зафіксовано зниження чисельності нових епізодів інфікування проти попереднього дня.

Зокрема, зазначається, що, наприклад, 28 січня у провінції Хубей було виявлено 840 осіб із коронавірусом, тоді як 27-го ця цифра сягала 1291.

Водночас влада Китаю заявила про заражених 2019-nCoV у всіх провінціях країни. Останнім регіоном, де підтвердився випадок захворювання, став Тибетський автономний район.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня організація охорони здоров'я повторно скличе 30 січня засідання надзвичайного комітету у зв'язку зі спалахом коронавірусу в Китаї.

Кількість жертв коронавірусу в Китаї досягла 170 осіб. Усього зафіксовано 7711 підтверджених випадків захворювання.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Ефіри Oboz TV" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Бурчук LIVE
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини