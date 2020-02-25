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25 лютого • оновлено в 19:28
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Коронавірус в Італії: коментар місцевої жительки

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Жителька Італії Людмила Амбросимова у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Вона прокоментувала ситуацію зі спалахом коронавірусу в Італії.

"Я проживаю в місті, де були вже виявлені випадки коронавірусу. У нас у місті спокійно, але паніка відчувається. Супермаркети порожні. Є м'ясо, але його дуже мало, немає засобів особистої гігієни. Ті українці.які живуть на території Італії, вони спокійно це сприймають, але є занепокоєння стосовно того, що багато людей летять з Італії, і проблема в тому, що відслідкувати тих, хто прибув з Італії, складно, адже багато рейсів із пересадками", - заявила жителька Італії.

За її словами, деякі райони в Італії. де захворіло багато людей, вже ізолювали, і ситуація контролюється.

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