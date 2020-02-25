Коронавірус: в "Борисполі" не перевіряють пасажирів з Італії

В аеропорту "Бориспіль" не стали перевіряти літак, який прилетів з Риму, незважаючи на спалах коронавируса COVID-2019 в Італії.

Про це повідомила Іванна Будник на Facebook. За її словами, медичний контроль повинен був початися після приземлення.

"У нас був рейс з Риму. У літаку сказали – зараз буде медичний контроль, залишайтеся на місцях. Але через хвилину всіх випустили. Без всякого контролю... На отриманні багажу поруч був рейс з Мілана. А там реально паніка. Там карантин. Інші країни не приймають літаки і автобуси. У нас нікого не перевірили!" – заявила пасажирка.

Дівчина додала, що після прильоту до Італії всі проходили контроль через безконтактне вимірювання температури по інфрачервоному випромінюванню.

"Висновок один – для вірусу в Україні відкриті всі двері. Ми в дуже надійних руках нашої країни. Знаєте, що ми відчули? Злість. Ганьба від такої безвідповідальності. Сподіваюся на кількість випитого просеко і святу воду, якою покропимось вдома", – зіронізувала вона.

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