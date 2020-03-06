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6 березня • оновлено в 16:49
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Коронавірус у Ватикані: заражені нові країни

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У Ватикані вранці 6 березня підтвердили перший випадок зараження коронавірусом COVID-19 з Китаю.

Про це повідомляє Repubblica.it. Все амбулаторні служби тимчасово призупинили роботу для дезінфекції.

"Підрозділ з надання першої допомоги продовжує функціонувати. Управління охорони здоров'я та гігієни вживає заходів для інформування компетентних італійських органів", – йдеться в повідомленні.

В Італії від коронавіруса померли 148 осіб, заразилися 3858.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок п'ятниці, 6 березня, в світі зафіксовано понад 97 381 випадки захворювання на пневмонію, яку викликає коронавірус COVID-19.

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