Коронавірус у Ватикані: заражені нові країни
У Ватикані вранці 6 березня підтвердили перший випадок зараження коронавірусом COVID-19 з Китаю.
Про це повідомляє Repubblica.it. Все амбулаторні служби тимчасово призупинили роботу для дезінфекції.
"Підрозділ з надання першої допомоги продовжує функціонувати. Управління охорони здоров'я та гігієни вживає заходів для інформування компетентних італійських органів", – йдеться в повідомленні.
В Італії від коронавіруса померли 148 осіб, заразилися 3858.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок п'ятниці, 6 березня, в світі зафіксовано понад 97 381 випадки захворювання на пневмонію, яку викликає коронавірус COVID-19.
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