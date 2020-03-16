Коронавірус у Чернівецькій області: озвучено нові дані про хворих

Заступниця голови Чернівецької облдержадміністрації Наталія Гусак стала гостею ефіру ObozTV.

Чиновниця прокоментувала ситуацію зі спалахом коронавірусу COVID-19 в області.

За її словами, з чотирьох випадків, які лабораторно підтверджені в Чернівецькій області, всі чотири – середньої складності.

"Можна сказати, що ми працюємо на випередження в рамках стандартів Всесвітньої організації охорони здоров'я. Коли ми людину госпіталізуємо з підозрою, ми за кілька годин визначаємо всіх контактних осіб, які перебували поруч, і локалізуємо ситуацію щодо поширення коронавірусу в межах Чернівецької області", – зазначила Гусак.

Заступниця голови ОДА зазначила, що за період з лютого до інфекційного відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні госпіталізовано 30 осіб з підозрою на коронавірус. З них 4 випадки підтвердилися і 7 випадків дали негативний результат лабораторного тесту.

Про ці та інші новини дізнавайтеся з прямого ефіру ObozTV.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!