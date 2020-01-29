Коронавірус та новий глава ПАРЄ: огляд останніх новин

Ведучі прямого етеру ObozTV Марина Клим та Денис Похила зробили огляд найцікавіших новин станом на ранок середи 29 січня.

Коронавірус атакує: кількість жертв зростає

У Китаї за 16 годин побудували крило для нової лікарні

Прямі рейси з Китаю в Україну тимчасово припиняються

Україна очікує тестів на визначення коронавірусу у найближчі дні

Віцеспікером ПАРЄ обрали главу російської делегації

Ярош звернувся до Зеленського

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал