Коронавірус та новий глава ПАРЄ: огляд останніх новин
Ведучі прямого етеру ObozTV Марина Клим та Денис Похила зробили огляд найцікавіших новин станом на ранок середи 29 січня.
Коронавірус атакує: кількість жертв зростає
У Китаї за 16 годин побудували крило для нової лікарні
Прямі рейси з Китаю в Україну тимчасово припиняються
Україна очікує тестів на визначення коронавірусу у найближчі дні
Віцеспікером ПАРЄ обрали главу російської делегації
Ярош звернувся до Зеленського
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