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29 січня • оновлено в 11:26
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Коронавірус та новий глава ПАРЄ: огляд останніх новин

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Ведучі прямого етеру ObozTV Марина Клим та Денис Похила зробили огляд найцікавіших новин станом на ранок середи 29 січня.

Коронавірус атакує: кількість жертв зростає

У Китаї за 16 годин побудували крило для нової лікарні

Прямі рейси з Китаю в Україну тимчасово припиняються

Україна очікує тестів на визначення коронавірусу у найближчі дні

Віцеспікером ПАРЄ обрали главу російської делегації

Ярош звернувся до Зеленського

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