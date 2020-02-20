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20 лютого • оновлено в 17:30
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Коронавірус та Нові Санжари: спецтема "Студії OBOZREVATEL"

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Провідники "Студії OBOZREVATEL" Анна Нитченко, Марина Клим та Денис Похила зробили спецвипуск присвячений темі протестів українців проти прибуття рейсу з їхніми співвітчизниками з Китаю.

Журналісти зробили огляд висловлювань деяких політиків і реакцій в соцмережах на протести проти розміщення наших співгромадян в одному з українських санаторіїв на двотижневий карантин в селищі Нові Санжари.

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