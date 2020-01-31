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31 січня • оновлено в 16:42
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Коронавірус шириться світом: більше 200 померлих

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За добу 30 січня у Китаї різко зросла кількість загиблих через коронавірус 2019 nCoV.

Кількість жертв рекордно збільшилася на 43 особи, всього загиблих станом на ранок 31 січня – 213 осіб.

Кількість тих, що заразилися, при цьому зросла на 1982 особи, це означає, що всього інфікованих 9692. Інформацію оприлюднили в Reuters із посиланням на дані держкомітету з питань охорони здоров'я КНР.

Через нове загострення спалаху коронавірусу Китай вирішив чартерними рейсами повернути жителів провінції Хубей, яка вважається епіцентром епідемії, в Ухань, поінформувала офіційна представниця МЗС КНР Хуа Чуньїн.

"З урахуванням того, що жителі провінції Хубей, особливо жителі Уханя, останнім часом зіткнулися з реальними труднощами за кордоном, уряд Китаю ухвалив рішення якомога швидше направити чартерні рейси і доправити їх відразу в Ухань", – йдеться у заяві.

В Ухань вже встигли повернутися туристи з Осаки, Сінгапуру, Таїланду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня організація охорони здоров'я після екстреного засідання у четвер, 30 січня, визнала спалах нового коронавірусу надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу і звернулася до світу із закликом протидіяти хворобі.

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