Коронавірус: що чекає на Київ у разі режиму НС
Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник в ефірі ObozTV прокоментував можливість оголошення в Києві надзвичайного стану через коронавірус.
За його словами, в разі введення режиму НС піде "посилення і більш відповідальне ставлення до тих обмежувальних заходів, які сьогодні введені в столиці заради нерозповсюдження коронавірусу".
Поворозник уточнив, що режим надзвичайного стану передбачає зміну управління адміністративно-територіальною одиницею.
Також чиновник зазначив, що рішення щодо нових обмежувальних заходів, зокрема, комендантської години, "буде прийматися адміністрацією, яка буде створена на період надзвичайного стану".
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