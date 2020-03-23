Коронавірус: що чекає на Київ у разі режиму НС

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник в ефірі ObozTV прокоментував можливість оголошення в Києві надзвичайного стану через коронавірус.

За його словами, в разі введення режиму НС піде "посилення і більш відповідальне ставлення до тих обмежувальних заходів, які сьогодні введені в столиці заради нерозповсюдження коронавірусу".

Поворозник уточнив, що режим надзвичайного стану передбачає зміну управління адміністративно-територіальною одиницею.

Також чиновник зазначив, що рішення щодо нових обмежувальних заходів, зокрема, комендантської години, "буде прийматися адміністрацією, яка буде створена на період надзвичайного стану".

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