Коронавірус розігнав світову кризу: економіст

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував вплив коронавірусу та загострення на Близькому Сході на світову економіку.

"Рівень падіння фондових бірж сьогодні співвідносний із цифрами, які ми бачили у 2008 році. Американський фондовий ринок переживає падіння на рівні 2011 року. Ми побачили стрімке падіння цін на енергоресурси. Інвестори тікають у спокійні гавані, тому дорожчає золото. Коронавірус вже значно пришвидшив кризу і напевно її ще посилить. Що стосується України, то наша держава дуже залежна від іноземного фінансування, адже ми маємо рефінансувати свій зовнішній борг цього року. Враховуючи, що інвестори тікають з нестабільних ринків, нам зовнішні кредити обійдуться значно дорожче, ніж ми очікували", - заявив Пендзин.

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