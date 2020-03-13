Головна Новини
13 березня • оновлено в 18:01
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Коронавірус переживуть не всі: лікар-вірусолог про пандемію

60
Читати матеріал російською

Лікар-вірусолог Алла Мироненко у прямому етері відповідала на запитання ведучого програми Підсумки Вадима Колодійчука.

Вона прокоментувала пандемію коронавірусу COVID-19 у світі та в Україні зокрема.

"Стримати поширення та ізолювати країну повністю нам ніяк не вдасться, але завдання ЗМІ розповісти, як люди можуть уникнути зараження всіх людей одночасно. Населення доведеться перехворіти, але не всі вийдуть із хвороби живими. Мова йде про людей після 80-ти років. Головне, щоб всі не захворіли одночасно", - заявила лікар-вірусолог.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Ефіри Oboz TV" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Підсумки
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини