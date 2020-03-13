Коронавірус переживуть не всі: лікар-вірусолог про пандемію

Лікар-вірусолог Алла Мироненко у прямому етері відповідала на запитання ведучого програми Підсумки Вадима Колодійчука.

Вона прокоментувала пандемію коронавірусу COVID-19 у світі та в Україні зокрема.

"Стримати поширення та ізолювати країну повністю нам ніяк не вдасться, але завдання ЗМІ розповісти, як люди можуть уникнути зараження всіх людей одночасно. Населення доведеться перехворіти, але не всі вийдуть із хвороби живими. Мова йде про людей після 80-ти років. Головне, щоб всі не захворіли одночасно", - заявила лікар-вірусолог.

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