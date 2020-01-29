Коронавірус не передається по пошті та через фрукти: лікарка-інфекціоніст

Лікарка-інфекціоністка Євгенія Менжуліна у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона прокоментувала новини, які опублікувало МОЗ, щодо появи коронавірусу в Україні.

"Якщо говорити взагалі, то коронавірус для людства не є новиною. Ми знайомі з ним з кінця 60-х років. Він є більш характерним для тварин, але зараз перейшов до людини. Що стосується коронавірусу, який зафіксований в Китаї, то це абсолютно нова форма коронавірусу. з якою ми раніше не стикалися. У зв'язку з цим немає сформованого імунітету у людей, тому він і так швидко розповсюджуються", - заявила Менжуліна.

Вона також прокоментувала інформацію щодо живучості коронавірусу, та чи може він передаватися людині через фрукти або через пакунки, які надходять поштою.

"Різні віруси мають різні ступені живучості та різні властивості. Що стосуються бананів та пакунків, то зараз я можу сказати, що поштою досить важко перевезти велику кількість вірусу. Що стосується коронавірусу, то у тих містах, де зафіксовані спалахи, припиняється відповідне сполучення, і такі пакунки просто не дійдуть до України", - заявила лікарка.

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