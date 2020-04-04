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4 квітня • оновлено в 06:34
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Коронавірус набирає обертів в Україні. Підсумки на карантині. День 18

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Єдина область, куди не потрапив поки що вірус залишається Миколаївська.

Як бережуться в регіоні

Олександр Стаднік, голова Миколаївської ОДА.

Хто має право на роботу в період карантину, а хто - ні

Володимир Бондаренко, радник Київського міського голови

Рейд перукарнями столиці здійснив наш кореспондент В'ячеслв Буткалюк

Половина бізнесу здатна протриматися лише місяць карантину, лише кожна четверта компанія витримає ще два-три місяці роботи в таких умовах, тоді як 6% вже закрили свій бізнес.

Геннадій Чижиков, президент Торгово-промислової палати

Про безпеку в період карантину

Антон Геращенко, заступник мінстра внутрішніх справ

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Підсумки
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