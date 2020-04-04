Коронавірус набирає обертів в Україні. Підсумки на карантині. День 18
Єдина область, куди не потрапив поки що вірус залишається Миколаївська.
Як бережуться в регіоні
Олександр Стаднік, голова Миколаївської ОДА.
Хто має право на роботу в період карантину, а хто - ні
Володимир Бондаренко, радник Київського міського голови
Рейд перукарнями столиці здійснив наш кореспондент В'ячеслв Буткалюк
Половина бізнесу здатна протриматися лише місяць карантину, лише кожна четверта компанія витримає ще два-три місяці роботи в таких умовах, тоді як 6% вже закрили свій бізнес.
Геннадій Чижиков, президент Торгово-промислової палати
Про безпеку в період карантину
Антон Геращенко, заступник мінстра внутрішніх справ
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