Коронавірус може передаватись по трубах

Напередодні співробітники охорони здоров'я Гонконгу частково евакуювали жителів одного з багатоквартирних будинків через побоювання, що коронавірус міг бути переданий по трубах споруди.

За словами представників охорони здоров'я, тут інфіковані двоє мешканців, що живуть на різних поверхах, а також були зафіксовані ще три випадки захворювання, пов'язані з цією ж будівлею, передає CNN.

Як відомо, під час спалаху коронавірусу в 2003 році трубопроводи стали одним з основних джерел поширення інфекції. Тоді в одному житловому комплексі було зареєстровано понад 300 випадків зараження, і 42 людини загинули після того, як через несправний водогін збудник проник у будівлю.

Зараз вчені вважають, що недуга здебільшого передається повітряно-краплинним шляхом під час безпосереднього контакту носія зі здоровою людиною. Але оскільки ці два пацієнти жили прямо один над одним, а первинна перевірка засвідчила, що труба була від'єднана від водостічної труби ванної кімнати, влада Китаю вирішила з'ясувати, чи міг вірус поширитися через каналізаційну систему будинку.

Під час пресконференції мікробіолог Юен Квок-Юнг заявив, що неправильно запечатана труба могла б призвести до передавання збудника, наприклад, якщо заражені фекалії потрапили в систему вентиляції споруди.

Поки цей варіант вивчається, Центр із охорони здоров'я Гонконгу рекомендував регулярно змінювати воду в зливних бачках і опускати кришку унітазу перед змиванням, щоб уникнути можливого поширення хвороби.

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