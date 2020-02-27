Коронавірус: лікар пояснив, чому Україна не готова до епідемії

Президент Українського медичного клубу Іван Сорока у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував, наскільки Україна готова до епідемії коронавірусу.

"Треба відверто сказати, що ми не готові до масованої атаки. Якщо цей вірус потрапить в Україну, то ми зможемо надати допомогу першим сотням пацієнтів, але якщо ми не зможемо стримати цю інфекцію, то ми матимемо дуже велику проблему. На сьогодні навіть ті заявлені дії щодо недопущення епідемії не є ефективними, адже термометрія не є ефективним методом допуску або не допуску хвороби. Єдиний метод - це карантин, тобто обмеження доступу людей із заражених територій", - заявив Сорока.

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