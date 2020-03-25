Коронавірус: Китай та Італія на зв'язку

Українці, які проживають в епіцентрі спалахів коронавірусу в Китаї і в Італії, в ефірі ObozTV розповіли про ситуацію з епідемією COVID-19.

"Ходити без масок зараз заборонено. Карантин триває, щоправда не так жорстко, як це було раніше, і як це відбувається у вас, тому що після чотирьох місяців пішло ослаблення епідемії", - повідомив українець Андрій Дрофа, який проживає в Китаї.

"Багато хто говорить про другу хвилю, яка може накрити Китай - я цього всього не знаю. Китай живе і починає бурхливо відроджуватися. Люди вже тижні три ходять на роботу в офіси, в компанії. Громадський транспорт повний. Тому все у нас нормально", - зазначив Дрофа.

Українка Інна Грищук, яка проживає в Італії, розповіла, що в країні зараз дуже складна ситуація.

"Кількість померлих дійсно дуже велика. Італійці всі сидять вдома, щоб нікого не інфікувати. У ці три дні кількість інфікованих починає поступово зменшуватися. Я сподіваюся, що після 3 квітня ми почнемо потроху входити в наше нормальне життя", - сказала вона.

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