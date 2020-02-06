Коронавірус: кількість загиблих та заражених зростає

Кількість загиблих від нового типу коронавірусу зросла до 564 осіб (+74 за добу).

Станом на ранок 6 лютого, підтверджені 3694 нові випадки захворювання. Одужали й покинули лікарні 1153 пацієнти (+261 за добу). Заражено наразі 28 018 людей. З підозрою на наявність вірусу – 24702 особи. Водночас у Всесвітній організації охорони здоров'я відзвітували, що для боротьби з подальшим поширенням збудника знадобиться $675 мільйонів

"Необхідна термінова підтримка для зміцнення слабких систем охорони здоров'я, щоб виявляти, діагностувати і доглядати за людьми з 2019-nCoV, а також запобігти подальшій передачі вірусу і захистити медичних працівників", – заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

Також, за повідомленнями ЗМІ, Інститут вірусології в китайському місті Ухань подав патент на ліки Ремдізівір, створені американською біотехнологічною компанією Gilead Sciences ще в 2016 році.

Медики запевняють, що цей засіб разом зі ще одним препаратом допомагає у боротьбі з коронавірусною інфекцією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у ВООЗ запевнили, що поширення коронавірусу 2019-nCoV ще не можна називати пандемією – епідемією світового масштабу, проте передумови для запровадження такого терміну вже є.

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