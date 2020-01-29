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29 січня • оновлено в 14:28
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Коронавірус головного мозку | Альо, гараж! REBOOT #346

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Коронавирус, коронавирус, коронавірус, коронавірус і ще раз - коронавірус.

Майже кожен випуск новин, кожне суспільно-політичне ток-шоу, будь які посиденьки в теле- та -радіо студіях, наприкінці січня 2020-го, починаються зі згадки про китайський вірус-вбивцю. Додамо свої 5-ть копійок з цього приводу…

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Автор
Віталій Шаповалов Віталій Шаповалов
Тема
Альо, гараж! Reboot
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