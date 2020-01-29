Коронавірус головного мозку | Альо, гараж! REBOOT #346
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Коронавирус, коронавирус, коронавірус, коронавірус і ще раз - коронавірус.
Майже кожен випуск новин, кожне суспільно-політичне ток-шоу, будь які посиденьки в теле- та -радіо студіях, наприкінці січня 2020-го, починаються зі згадки про китайський вірус-вбивцю. Додамо свої 5-ть копійок з цього приводу…
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