Головна Новини
24 березня • оновлено в 23:14
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Коронавірус: чи захистить українців дезінфекція вулиць і під'їздів

210
Читати матеріал російською

Лікарка-вірусологиня, доктор медичних наук Алла Мироненко в ефірі ObozTV розповіла, чи допомагає дезінфекція зупинок транспорту і під'їздів боротися з коронавірусом.

"Мені трохи дивно спостерігати, коли у нас дезінфікують зупинки громадського транспорту або під'їзди. Таке враження, що вірус лежить у нас на поверхнях - на вулиці, на зупинках. Такого не може бути", - заявила Мироненко.

"Гірше, звичайно, не буде, але через під'їзд ви не можете ніяк заразитися. Якщо ви миєте руки, використовуєте засоби індивідуального захисту, рукавички, маски, ви не можете інфікуватися, якщо ви вийшли з під'їзду або зайшли в під'їзд. Але чистота ще нікому не заважала", - зазначила вона.

Про ці та інші новини дізнавайтеся з прямого ефіру ObozTV.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Підсумки
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Відео

Новини

Всі новини