Коронавірус: чи захистить українців дезінфекція вулиць і під'їздів

Лікарка-вірусологиня, доктор медичних наук Алла Мироненко в ефірі ObozTV розповіла, чи допомагає дезінфекція зупинок транспорту і під'їздів боротися з коронавірусом.

"Мені трохи дивно спостерігати, коли у нас дезінфікують зупинки громадського транспорту або під'їзди. Таке враження, що вірус лежить у нас на поверхнях - на вулиці, на зупинках. Такого не може бути", - заявила Мироненко.

"Гірше, звичайно, не буде, але через під'їзд ви не можете ніяк заразитися. Якщо ви миєте руки, використовуєте засоби індивідуального захисту, рукавички, маски, ви не можете інфікуватися, якщо ви вийшли з під'їзду або зайшли в під'їзд. Але чистота ще нікому не заважала", - зазначила вона.

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