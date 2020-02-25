Коронавірус атакує: спецтема "Студії OBOZREVATEL"

Провідники "Студії OBOZREVATEL" Анна Нитченко, Марина Клим та Вячеслав Буткалюк зробили спецвипуск, присвячений темі розповсюдження коронавірусу світом.

Журналісти зробили огляд карти поширення захворювання та повідомили новини з В'єтнаму та Франції, де одужали всі пацієнти.

А от у Італії ситуація пртилежна: там виявили коронавірус у 230 людей, семеро з них вже померли.

Тим часом у аеропорті "Бориспіль" пасажирів з Італії не перевіряють на наявність небезпечної хвороби.

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