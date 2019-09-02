Новини Реклама
2 вересня • оновлено в 16:27
Кожен знайде своє!
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Королева Британії ''потролила'' американських туристів

46 Читати матеріал російською

З королевою Великобританії Єлизаветою II трапився курйозний випадок, коли група американських туристів не впізнала її.

Зустріч відбулася в околицях замку Балморал. У супроводі свого охоронця Річарда Гріффіна Єлизавета II, одягнена в твідовий костюм і з хусткою на голові, прогулювалася біля шотландської резиденції англійських монархів, пише Daily Mail.

До них підійшла група американських туристів. Американці поцікавилися у неї, чи місцева вона. Королева відповіла, що у неї дійсно є будинок неподалік.

Потім туристи запитали, чи зустрічалася вона коли-небудь з королевою. "Я – ні. А ось цей полісмен – так", – сказала королева, вказавши на охоронця Річарда, який працює на королівську сім'ю вже більше 30 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, королева Великобританії завела Instagram. Першим вона виклала знімок листа знаменитого математика і винахідника XIX століття Чарльза Беббіджа до принца Альберта.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Бурчук LIVE Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини
Загрузка...