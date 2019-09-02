Королева Британії ''потролила'' американських туристів

З королевою Великобританії Єлизаветою II трапився курйозний випадок, коли група американських туристів не впізнала її.

Зустріч відбулася в околицях замку Балморал. У супроводі свого охоронця Річарда Гріффіна Єлизавета II, одягнена в твідовий костюм і з хусткою на голові, прогулювалася біля шотландської резиденції англійських монархів, пише Daily Mail.

До них підійшла група американських туристів. Американці поцікавилися у неї, чи місцева вона. Королева відповіла, що у неї дійсно є будинок неподалік.

Потім туристи запитали, чи зустрічалася вона коли-небудь з королевою. "Я – ні. А ось цей полісмен – так", – сказала королева, вказавши на охоронця Річарда, який працює на королівську сім'ю вже більше 30 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, королева Великобританії завела Instagram. Першим вона виклала знімок листа знаменитого математика і винахідника XIX століття Чарльза Беббіджа до принца Альберта.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал