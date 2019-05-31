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Король жахів Стівен Кінг подивившись серіал ''Чорнобиль'' все зрозумів про Дональда Трампа

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Американський письменник Стівен Кінг заявив, що серіал "Чорнобиль" від HBO змусив його замислитися про президента США Дональда Трампа. За його словами, американський лідер - "людина посереднього інтелекту", яка не розуміє обсягу відповідальності за "економічну і глобальну" міць країни.

Так само і люди, які відповідали за ядерний реактор в Чорнобилі, не усвідомлювали серйозність того, що відбувається. Про це він поміркував в Twitter.

"Не можна дивитися Чорнобиль від HBO, не думаючи про Дональда Трампа. Як і ті, хто відповідав за приречений реактор, він людина посередніх здібностей, що відповідає за велику державу - економічну, глобальну", - написав Кінг.

Зазначимо, що днями НВО опублікував трейлер фінального епізоду міні-серіалу. П'ята серія вийде на екрани 3 червня 2019 го під назвою "Вічна пам'ять".

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