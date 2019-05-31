Король жахів Стівен Кінг подивившись серіал ''Чорнобиль'' все зрозумів про Дональда Трампа

Король жахів Стівен Кінг подивившись серіал ''Чорнобиль'' все зрозумів про Дональда Трампа44Читати матеріал російською
Американський письменник Стівен Кінг заявив, що серіал "Чорнобиль" від HBO змусив його замислитися про президента США Дональда Трампа. За його словами, американський лідер - "людина посереднього інтелекту", яка не розуміє обсягу відповідальності за "економічну і глобальну" міць країни.
Так само і люди, які відповідали за ядерний реактор в Чорнобилі, не усвідомлювали серйозність того, що відбувається. Про це він поміркував в Twitter.
"Не можна дивитися Чорнобиль від HBO, не думаючи про Дональда Трампа. Як і ті, хто відповідав за приречений реактор, він людина посередніх здібностей, що відповідає за велику державу - економічну, глобальну", - написав Кінг.
Зазначимо, що днями НВО опублікував трейлер фінального епізоду міні-серіалу. П'ята серія вийде на екрани 3 червня 2019 го під назвою "Вічна пам'ять".
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