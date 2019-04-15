Користуючись нагодою: про що говорив Порошенко на НСК "Олімпійський" за відсутності Зеленського

У неділю, 14 квітня, о 14:00 на НСК "Олімпійський" у Києві повинен був відбутися один із етапів дебатів кандидатів на пост президента України. Чинний лідер держави Петро Порошенко прибув для участі. Він годину чекав свого опонента, але шоумен Володимир Зеленський так і не з'явився.

За цей час Порошенко виступив перед українцями і встиг поспілкуватися із журналістами. Захід викликав справжній ажіотаж у Києві. В ефірі телеканалу "Україна" Порошенко підкреслив важливість проведення дебатів, щоб люди могли почути програми обох кандидатів. Частину виборців Зеленського він звинуватив у тому, що вони хочуть повернутися в Російську Федерацію.

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