Кораблі НАТО увійшли у Чорне море: Obozrevatel News о 10:00 від 29.03.2019

Кораблі НАТО увійшли у Чорне море

П'ять кораблів НАТО увійшли у Чорне море. Фрегати військово-морських сил Канади, Іспанії та Нідерландів у супроводі двох турецьких есмінців рухаються в напрямку Одеси. До приморського міста вони мають прибути 1 квітня, аби взяти участь у навчаннях "Морський щит" разом з українськими та грузинськими партнерами.

Зіткнулися пасажирські потяги

В Італії у провінції Комо зіткнулися два потяги. У результаті, за різними даними, постраждали від п'ятдесяти до сімдесяти пасажирів. За попередніми даними, один із потягів вирушив на заборонений сигнал семафора. Фахівці кажуть - на ділянці не спрацювала система безпеки.

ОБСЄ не може продовжити місію на Донбасі

ОБСЄ може припинити свої роботу на Донбасі. Постійна рада ОБСЄ не може продовжити мандат Спеціальної моніторингової місії в Україні. Про це сьогодні заявив тимчасовий повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Кемієн на засіданні Постійної ради організації у Відні.

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