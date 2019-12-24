Корабель НАТО зайшов до порту Одеси

До Одеси вранці 24 грудня зайшов американський ракетний есмінець "Росс". Незважаючи на сильний туман, він успішно пришвартувався в одному з найвіддаленіших причалів порту.

Як повідомляє "Думська", це 30-й візит корабля НАТО в Чорне море цьогоріч, з них 15 були до Одеси.

Есмінець "Росс" був спущений на воду в 1996 році. Корабель носить ім'я капітана Дональда Росса, який відомий своїми героїчними вчинками, відображаючи атаку японців на Перл-Гарбор у 1941 році.

Есмінець завдовжки 154 м, завширшки 20 м. Він може розвивати швидкість до 32 вузлів. Екіпаж складається з 337 осіб.

Озброєний різними артилерійськими і ракетними системами, зокрема протикорабельними ракетами "Гарпун". Також має 90 шахтних пускових установок для запуску крилатих ракет "Томагавк", які здатні нести ядерні боєголовки.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, до причалу Одеського морського вокзалу пришвартувалися мінні тральщики чотирьох країн НАТО – Іспанії, Румунії, Болгарії та Італії.

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