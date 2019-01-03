Коньяку в Україні не буде: що тепер зігріватиме душу українців, які підніматимуть тост за Бандеру

Заява очільниці МОЗу Уляни Супрун про те, що алкоголь не зігріває зроблена вчасно: в Україні тільки закінчились урочистості з Дня народження Степана Бандери, а в Росії вереск з цього приводу. Проте, пані Супрун не зауважила - коньяк за Бандеру, то не для зігріву тіла, а для зігріву душі. Тим більше, скоро і коньяку не буде.