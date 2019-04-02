Концерти ''95 кварталу'': стало відомо місце виступів відразу після другого туру

Численні сайти туристичних компаній активно пропонують відвідати Фестиваль "Весело 2019" з "Кварталом 95", який пройде з 30 квітня по 7 травня в турецькому Бодрумі. Квитки активно розкуповуються, мабуть не тільки заради популярних зірок естради, які будуть супроводжувати гумористів. Про можливу зустріч Зеленського з президентом Туреччини Ердоганом поки не повідомляється, як і те, де кандидат в президенти Зеленський буде дізнаватися про рішення ЦВК за результатами другого туру виборів президента України.

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