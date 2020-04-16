Контроль на в'їздах до Києва - функція рятувальників лише надати намети

Відео 11:48, 16.04.2020 Оновлено: 11:51, 16.04.2020

З 16 квітня підсилюється контроль на постах, виставлених на всіх в'їзді в Київ.

Зокрема, вводиться обов'язкова термометрія для пасажирів транспорту, які прямують до столиці. Це стосується автобусів, пасажирського та легкового транспорту, що перевозять більше трьох пасажирів, включаючи водія

Рятувальники отримали вказівку від штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації при КМДА , функція рятувальників лише надати намети, тому в їх прес-службі відмовились коментувати призначення наметів

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