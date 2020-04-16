Головна Новини
16 квітня • оновлено в 12:03
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Контроль на в'їздах до Києва - функція рятувальників лише надати намети

67
Читати матеріал російською

З 16 квітня підсилюється контроль на постах, виставлених на всіх в'їзді в Київ.

Зокрема, вводиться обов'язкова термометрія для пасажирів транспорту, які прямують до столиці. Це стосується автобусів, пасажирського та легкового транспорту, що перевозять більше трьох пасажирів, включаючи водія

Рятувальники отримали вказівку від штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації при КМДА , функція рятувальників лише надати намети, тому в їх прес-службі відмовились коментувати призначення наметів

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Відео

Новини

Всі новини