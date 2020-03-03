Контракт та бюджет: експерт про зміни в освіті
Сергій Квіт, Міністр освіти і науки України (2014-2016рр.) у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".
Він прокоментував зміни у формуванні бюджету контрактної форми навчання у держаних Вишах.
"Загальний підхід, він є правильним, тому що за такі кошти не можливо готувати фахівців, це є демпінг, і він може розглядатися у співставленні державних закладів та приватних закладів, вони бувають різні. Тут я би краще говорив про суб'єктів, які надають послуги освіти. Тому підхід є правильним", - заявив Квіт.
Він окремо зупинився на питанні підготовки журналістів в Україні та інших гуманітарних спеціальностей, ближче до лінії фронту.
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