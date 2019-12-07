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7 грудня • оновлено в 12:40
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Контактна жонглювання

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Контактна жонглювання - це стиль жонглювання одним або декількома шарами, відомий також під назвою динамічний жонглювання або гра в кулю, неодноразово нами бачений у фільмі Лабіринт.

Контактна жонглювання

Контактна жонглювання

скріншот з відео

Контактна жонглювання

Контактна жонглювання

скріншот з відео

Оволодіти контактним жонглюванням, в кінцевому підсумку, ви будете в змозі перекочувати, вертіти, кидати і передавати куля вперед і назад, підкручувати і підкидати його на кінчиках пальців, долонях, на верхній частині рук і інших частинах тіла, виконуючи при цьому граціозний танець.

Контактна жонглювання

Контактна жонглювання

скріншот з відео

Контактна жонглювання

Контактна жонглювання

скріншот з відео

Жонглювання допомагає пробудити в людині художника, обробляючи його артистизм, бо усвідомленість і увагу - якості художника. Разом з кулями для жонглювання в життя людини приходить гра. Вловивши принцип, він набагато охочіше жонглює словами і ситуаціями, перекидає думки з півкулі в півкулю, не даючи їм впасти.

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