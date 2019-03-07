Конституційність дій Верховної Ради поставлено під сумнів

Лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко, коментуючи рішення Окружного адміністративного суду Києва, про витребування складу коаліції у Верховній Раді, зазначив, що списку членів коаліції представлено не буде. За його словами, складання такого списку входить до обов'язків голови парламенту, який не може відкривати жодне засідання Верховної Ради не маючи від регламентного комітету і від апарату парламенту підтверджень до кількості депутатів і їх розподілення по фракціям і коаліціям.

Проте, він наголосив, що після складення мандату Миколою Томенком та виходу із фракції БПП, протягом останніх тижнів, трьох депутатів, на сьогодні можна ставити під сумнів існування парламентської більшості у Верховній Раді.

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