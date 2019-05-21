Конституційний суд розглядає, чи варто повернути Леніна на українські вулиці

Народний депутат України Андрій Іллєнко розказав про мітинг, який відбувся сьогодні, 21 травня, в Києві під будівлею Конституційного суду.

У протестній акції, проти скасування закону про декомунізацію, беруть участь до півсотні представників партії "Свобода", "Правого сектора" та ініціативи "Захисти Україну".

На мітингу виступив народний депутат від "Свободи" Андрій Іллєнко, який заявив, що декомунізація не дає перетворити Україну на Малоросію. "Декомунізація – одне з досягнень, яке нам вдалося здійснити за останні п'ять років. Якщо зараз хтось думає, що він може кулуарними методами через подання депутатів-регіоналів поставити під сумнів ці досягнення і плювати в душу кожному українцю, то вони повинні розуміти, що реакція буде серйозна і неприємна", – зазначив політик.

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