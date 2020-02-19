Конкурс суддів Верховного суду визнала неконституційним: експерт

Експерт з конситуційного права Богдан Бондаренко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Він прокоментував заяви Сергія Сивохи про перенесення презентації "Національної платформи єдності".

"Якщо ми хочемо рухатися в напрямку реінтеграції цих територій, то мова про примирення так чи інакше має заходити. Але питання полягає у тому, коли і з ким. Зараз, я так розумію, що Сивоха виконує функцію, коли він висловлює тези, які буде ризиковано висловлювати Зеленський або інші очільники фракції", - заявив Бондаренко.

На думку експерта, слова про необхідність діалогу абсолютно правильні, але заяви Сивохи експерт назвав занадто нейтральними та неперсоніфікованими.

Він також прокоментував визнання неконституційними проведення конкурсу суддів Верховного суду в Україні.

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