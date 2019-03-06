Конкурс на нового голову "Нафтогазу": Obozrevatel News о 15:00 від 06.03.2019

Конкурс на нового голову "Нафтогазу"

Уряд 23 березня оголосить конкурс на посаду глави правління "Нафтогазу". Про це під час засідання Кабміну заявив прем`єр-міністр Володимир Гройсман. Він наголосив, що конкурс буде відкритим і відбудеться за участю міжнародних партнерів.

Скасували понад 1200 норм регуляції бізнесу

Окрім того, під час засідання Володимир Гройсман заявив, що уряд скасував понад тисячу двісті норм і наказів, які регулювали бізнес. Прем`єр наголосив, що наразі контролерам немає що робити на підприємствах.

Ядерна угода з Іраном та санкції США

А у Відні сьогодні розробляють спільний план дій щодо іранської ядерної програми. Із представниками офіційного Тегерана зустрічаються посередники з Німеччини, Франції, Британії, Китаю та Росії.

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