Конфликт на Донбассе будет гнить, кровоточить и тянуть за собой всю Украину - Менендес

В новом выпуске программы "Евроинтеграторы" с Татьяной Поповой на ObozTV ведущий "1+1" Сергей Иванов и соучредитель гуманитарной организации "Ответственные граждане" и председатель аналитического центра "Донбасский институт региональной политики" Энрике Менендес о стратегиях возвращения Донбасса, блокаде, амнистии и Минских соглашениях.

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