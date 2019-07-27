Головна Новини
Мова Язык
МедОбоз Головна

Конфликт на Донбассе будет гнить, кровоточить и тянуть за собой всю Украину - Менендес

2.2т Читати матеріал російською

В новом выпуске программы "Евроинтеграторы" с Татьяной Поповой на ObozTV ведущий "1+1" Сергей Иванов и соучредитель гуманитарной организации "Ответственные граждане" и председатель аналитического центра "Донбасский институт региональной политики" Энрике Менендес о стратегиях возвращения Донбасса, блокаде, амнистии и Минских соглашениях.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Євроінтегратори" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тетяна Попова Тетяна Попова
Тема
Євроінтегратори
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини