Комунальники продовжили прибирання снігу в Києві

Олег Тимченко Відео 15:39, 9.02.2021 Оновлено: 17:39, 9.02.2021

У всіх районах Києва у вівторок, 9 лютого, комунальники продовжили очищати вулиці міста від снігу.

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