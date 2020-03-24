Комунальники Києва обробляють деззасобами під'їзди житлових будинків
У Києві комунальні служби взялися за дезінфекцію під'їздів житлових будинків.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
Ви ще спите, а вони вже працюють. Комунальники в першу чергу обробляють поручні на вході до будинку, обов’язково - дверну ручку. Всі поверхні, всі кути та двері також обробляються. А ще ліфти, поштові скриньки та приміщення, призначені для сміттєпровідних комунікацій.
Щодо сходових клітин в будинках - комунальники зізнаються: часу і сил вистачає на три нижні поверхи.
Робочі кажуть, що дезінфікуючі засоби не містять активного хлору і безпечні для людей. Також вони розміщують у під'їздах будинків інформацію про графік дезінфекції.
Про ці та інші новини дізнавайтеся з прямого ефіру ObozTV.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Ефіри Oboz TV" на сайті "OBOZREVATEL".