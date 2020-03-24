Комунальники Києва обробляють деззасобами під'їзди житлових будинків

У Києві комунальні служби взялися за дезінфекцію під'їздів житлових будинків.

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Ви ще спите, а вони вже працюють. Комунальники в першу чергу обробляють поручні на вході до будинку, обов’язково - дверну ручку. Всі поверхні, всі кути та двері також обробляються. А ще ліфти, поштові скриньки та приміщення, призначені для сміттєпровідних комунікацій.

Щодо сходових клітин в будинках - комунальники зізнаються: часу і сил вистачає на три нижні поверхи.

Робочі кажуть, що дезінфікуючі засоби не містять активного хлору і безпечні для людей. Також вони розміщують у під'їздах будинків інформацію про графік дезінфекції.

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