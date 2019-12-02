Кому на українському телебаченні заважають жити лаври доктора Зігмунда Фрейда

Спроби телеведучих бути психоаналітиками для героїв їхніх програм не завжди піддаються розумінням такту та освіченості. Проте, іноді їм це вдається.

Так, трагічна історія дівчинки-підлітка, яка через недбалість та потурання власної матері до її здоров'я, стала темою для програми "Я соромлюсь свого тіла" (СТБ). Ведучий програми Валерій Ославський, продемонстрував певні психологічні знання та знайшов правильні слова аби довести дорослій жінці, що це вона має нести відповідальність за нинішнє каліцтво доньки.

Чого не можна сказати про Ольгу Горбачову (екс-ведуча програми "Мелорама"), яка у своєму відеоблозі вирішила поговорити зі Славою Камінською ("НеАнгели") про її колишнього чоловіка та "розібрати його дитячі проблеми". Вийшло – як у знаних пліткарок у будь-якому провінційному трудовому колективі, де мало роботи і багато вільного часу і повна відсутність особистого життя.

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