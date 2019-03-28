Кому на руку протести ''Нацдружин'': правозахисник зробив неочікуване викриття

Адвокат та правозахисник Євген Лосовський зазначив, що резонансні події, в яких, зокрема, беруть участь "Національні дружини", не можна розглядати як негативні для кандидата в президента. За його словами, протидія таким виступам дозволяє продемонструвати не тільки контроль за ситуацією, але і її виправлення.

Він наголосив, що є і зворотній бік цих ситуацій, яка формулюється "золотим законом" будь-якої передвиборчої кампанії: чим меншою є охорона кандидата, ти більшою є вірогідність його перемоги.

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