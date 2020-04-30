В Україні відбудеться індексація пенсій: кому і на скільки

Відео 15:41, 30.04.2020

У травні у 8 млн 400 тисяч пенсіонерів будуть проіндексовані пенсії. Розмір індексації складе 11 відсотків.

За словами очільниці Мінсоцполітики Марини Лазебної, розмір пенсії зросте у середньому на 260 гривень. Про це докладніше поговорили з Генеральною директоркою директорату розвитку соціального страхування та пенсійного забезпечення Мінсоцполітики Валентиною Кудін.

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