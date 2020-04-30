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30 квітня • оновлено в 16:52
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В Україні відбудеться індексація пенсій: кому і на скільки

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У травні у 8 млн 400 тисяч пенсіонерів будуть проіндексовані пенсії. Розмір індексації складе 11 відсотків.

За словами очільниці Мінсоцполітики Марини Лазебної, розмір пенсії зросте у середньому на 260 гривень. Про це докладніше поговорили з Генеральною директоркою директорату розвитку соціального страхування та пенсійного забезпечення Мінсоцполітики Валентиною Кудін.

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Теми
Підсумки Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Пенсія в Україні
Місце
Україна
Теги
пенсії Міністерство соціальної політики
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