В Україні відбудеться індексація пенсій: кому і на скільки
У травні у 8 млн 400 тисяч пенсіонерів будуть проіндексовані пенсії. Розмір індексації складе 11 відсотків.
За словами очільниці Мінсоцполітики Марини Лазебної, розмір пенсії зросте у середньому на 260 гривень. Про це докладніше поговорили з Генеральною директоркою директорату розвитку соціального страхування та пенсійного забезпечення Мінсоцполітики Валентиною Кудін.
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