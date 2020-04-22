Українським пенсіонерам роздадуть по тисячі: у "Слузі народу" назвали терміни

Тетяна Гайжевська Економіка 16:25, 22.04.2020 Оновлено: 16:47, 22.04.2020

В Україні вже цього тижня почнуть виплачувати пенсії з урахуванням разової доплати в 1 тис. грн тим, хто отримує виплати розміром до 5 тис. грн.

Про це в ефірі ObozTV розповіла голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, членкиня фракції "Слуга народу" Галина Третьякова.

"Щоб здійснити виплати, були потрібні зміни до Державного бюджету, які вже ухвалили минулого тижня. Після підписання закону президентом уряду знадобиться приблизно п'ять днів, щоб почати такі виплати. Президент вже підписав бюджет. Думаю, до кінця тижня виплати почнуться", – спрогнозувала вона.

Як пояснила Третьякова, нарахування відбуватимуться автоматично – або шляхом зарахування на банківську карту, або шляхом доставки через пошту.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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