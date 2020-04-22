Українським пенсіонерам роздадуть по тисячі: у "Слузі народу" назвали терміни

В Україні вже цього тижня почнуть виплачувати пенсії з урахуванням разової доплати в 1 тис. грн тим, хто отримує виплати розміром до 5 тис. грн.

Про це в ефірі ObozTV розповіла голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, членкиня фракції "Слуга народу" Галина Третьякова.

"Щоб здійснити виплати, були потрібні зміни до Державного бюджету, які вже ухвалили минулого тижня. Після підписання закону президентом уряду знадобиться приблизно п'ять днів, щоб почати такі виплати. Президент вже підписав бюджет. Думаю, до кінця тижня виплати почнуться", – спрогнозувала вона.

Як пояснила Третьякова, нарахування відбуватимуться автоматично – або шляхом зарахування на банківську карту, або шляхом доставки через пошту.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про те, що з 1 травня пенсії помножать на коефіцієнт 1,11 (підвищення становитиме 11%), а мінімальна надбавка – 100 грн. Водночас мінімальний розмір виплати для тих, хто виконав вимоги щодо стажу, буде на рівні 2100 грн.

В Україні з 14 квітня поточного року розпочалася виплата додаткової тисячі гривень, яку проведуть при внесенні змін до держбюджету.

Як відомо, всім пенсіонерам віком 80 і більше років вже почали виплачувати додатково по 500 гривень до пенсії як компенсацію під час карантину.

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