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Кому довіряють росіяни: ТОП-5 осіб із найбільшим рейтингом довіри в РФ

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Володимир Соловйов і Андрій Малахов, російські журналісти федеральних каналів і ведучі телевізійних ток-шоу, користуються у росіян найбільшою довірою.

Такі дані наводить дослідницька організація "Левада-центр" в своєму соцопитуванні. В першу п'ятірку крім Соловйова та Малахова також увійшли Андрій Норкін, Володимир Познер і Ольга Скабєєва, передає РБК.

Загальноросійське опитування провели у березні 2019 року серед міського і сільського населення віком від 18 років і старше у 137 населених пунктах 50 регіонів. Дослідження проводилося вдома у респондента методом особистого інтерв'ю. Їх попросили назвати п'ятьох російських журналістів, публіцистів, оглядачів, провідних суспільно-політичних ток-шоу, які виступають на радіо, телебаченні, в пресі та інтернеті, за роботою яких вони намагаються стежити.

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